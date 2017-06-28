Заря летит на сбор в Словению

Уже стал историей втягивающий сбор луганской «Зари» в Запорожье. Впереди у «чёрно-белых» - тяжелая работа в Словении. Команда Юрия Вернидуба отправляется за пределы Украины уже сегодня. В 14.45 назначен вылет из Днепра. Пробудут луганчане в Словении вплоть до 14 июля, а базироваться будут в городе Птуй.

За время учебно-тренировочных сборов «Заря» проведёт ряд совместных тренировок с другими клубами. О планах мы неоднократно рассказывали ранее. Напомним здесь вкратце. 1 июля сыграем с хорватской «Истрой», 3 числа оппонентом станет хорватский «Хайдук» из города Сплит, по пятому числу ещё есть вопросы, 7 июля встретимся с сербским ФК «Вождовац», 10 числа наш соперник – «Урал» и завершим сбор 12 июля встречей с «Динамо» Тбилиси. После этого, 14 числа «Заря» вернётся домой и через несколько дней в Запорожье проведёт первую игру чемпионата против «Стали».

Что касается сбора, то Юрий Вернидуб взял в Словению следующих игроков: Алексей Шевченко, Олег Чуваев, Андрей Лунин, Максим Лунёв, Руслан Бабенко, Михаил Шершень, Артём Гордиенко, Евгений Опанасенко, Никита Каменюка, Владислав Калитвинцев, Андрей Пилявский, Игорь Харатин, Дмитрий Гречишкин, Денис Безбородько, Рафаэль Форстер, Паулиньо, Артём Сухоцкий, Вячеслав Чечер, ЖелькоЛюбенович, Евгений Чеберко, Владислав Кочергин, Александр Сваток, Владимир Заименко, Силас, Леонидас, Егор Шалфеев.

Позже присоединится к команде Владислав Кабаев, который пока что залечивает перелом руки.

Не отправился на сбор Игорь Левченко.

Иностранные игроки, которые были на просмотре на первом тренировочном сборе, покинули расположение команды.