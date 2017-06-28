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Шахтер в Германии: ливень тренировкам не помешал

Донецкая команда продолжает подготовку к новому сезону

  • 28.06.2017 14:07
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ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

«Шахтер» адаптировался на новом месте сборов и продолжает тренировочный процесс.

С утра в Мариенфельде шел ливень, но на планы команды капризы погоды никак не повлияли, тем более аккурат к началу утренней сессии дождь прекратился. К слову, переменная облачность с осадками ожидает «горняков» в предстоящие пять дней.

Позавтракав, футболисты отправились в фитнес-центр, где полчаса уделили работе над мышцами верхней части тела. Далее чемпионов Украины ожидала серия разноплановых игровых упражнений, направленных на развитие реакции и точности короткого паса. Завершилась интенсивная двухчасовая тренировка двусторонкой на половине поля.

После обеда и отдыха «Шахтер» снова соберется на газоне комплекса Hotel-Residence Klosterpforte и продолжит подготовку к сезону.

Источник — ФК Шахтер

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