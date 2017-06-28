Владельцы Фиорентины могут продать клуб из-за недовольства болельщиков

«Фиорентина» может быть продана из-за недовольства болельщиков политикой семьи Делла Валле.
Андреа и Диего Делла Валле владеют клубом с августа 2002 года. Им принадлежит 98% акций. Братья оценивают клуб примерно в 300 миллионов евро. Именно такую сумму они вложили в «Фиорентину» за 15 лет.
В сезоне 2016/17 клуб из Флоренции занял 8-е место в серии А.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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