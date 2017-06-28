Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Владельцы Фиорентины могут продать клуб из-за недовольства болельщиков

Братья Делла Валле оценивают клуб примерно в 300 миллионов евро

  • 28.06.2017 13:45
  • 271 просмотров
  • 0 комментария
Метки
corrieredellosport.it. Андреа Делла Валле
© corrieredellosport.it. Андреа Делла Валле
«Фиорентина» может быть продана из-за недовольства болельщиков политикой семьи Делла Валле.
 
Андреа и Диего Делла Валле владеют клубом с августа 2002 года. Им принадлежит 98% акций. Братья оценивают клуб примерно в 300 миллионов евро. Именно такую сумму они вложили в «Фиорентину» за 15 лет.
 
В сезоне 2016/17 клуб из Флоренции занял 8-е место в серии А.

Источник — La Gazzetta dello Sport

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.