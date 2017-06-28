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ХОЧОЛОВА: «Всегда говорил, что Шахтер - один из лучших клубов Европы»

Защитник «Шахтера» рассказал об адаптации в команде

  • 28.06.2017 13:33
  • 443 просмотров
  • 1 комментария
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dynamo.kiev.ua. Давид Хочолава
© dynamo.kiev.ua. Давид Хочолава
Защитник «Шахтера» Давид Хочолава рассказал об адаптации в команде.
 
«Я всегда говорил, что «Шахтер» на данный момент – самый сильный клуб Украины и один из лучших клубов Европы.
 
Было даже интересно просто потренироваться с такими мастерами как Фред, Марлос, Ракицикий.
 
Ребята приняли очень хорошо, не ожидал даже, что все будут знать, откуда я. Со всеми уже познакомился и общаюсь, особенно с молодыми игроками моего возраста – Танковским, Зубковым, Коваленко. С Арабидзе мы вместе играли за сборную.
 
По тренировкам ничего особо сложного нет. Просто все очень быстро делается, все на уровне, в основном темп отличается от других команд.
 
Разговаривали с Фонсекой. Он сказал, что мне надо понять игру команды в обороне. Потому что команда играет высоко, делает офсайды, больше страхуют друг друга, много движения в обороне», – отметил Хочолава.
 
Напомним, ранее сообщалось, что «Шахтер» пообщался с немецкими болельщиками.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    a-z667
      a-z667, 28.06.2017 13:41
    -1
    Эх Гинацвале разве тебе неизвестно,что одни из лучших клубов Европы находятся не в Украине?
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