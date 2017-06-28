Защитник «Шахтера» Давид Хочолава рассказал об адаптации в команде.

«Я всегда говорил, что «Шахтер» на данный момент – самый сильный клуб Украины и один из лучших клубов Европы.

Было даже интересно просто потренироваться с такими мастерами как Фред, Марлос, Ракицикий.

Ребята приняли очень хорошо, не ожидал даже, что все будут знать, откуда я. Со всеми уже познакомился и общаюсь, особенно с молодыми игроками моего возраста – Танковским, Зубковым, Коваленко. С Арабидзе мы вместе играли за сборную.

По тренировкам ничего особо сложного нет. Просто все очень быстро делается, все на уровне, в основном темп отличается от других команд.

Разговаривали с Фонсекой. Он сказал, что мне надо понять игру команды в обороне. Потому что команда играет высоко, делает офсайды, больше страхуют друг друга, много движения в обороне», – отметил Хочолава.