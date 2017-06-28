Обамеянг близок к переходу в Тяньцзинь Цюаньцзянь

Игрок дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

28-летний форвард сборной Габона в случае перехода в китайский клуб будет получать 30 миллионов евро в год.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» пока не сделал официального предложения о трансфере Обамеянга, но это может случиться в ближайшее время.

«Боруссия» отпустит футболиста за 70-80 миллионов евро.

Обамеянг выступал в Германии с 2013 года. Он сыграл 189 матчей за дортмундский клуб, забил 120 голов и отдал 33 ассиста.