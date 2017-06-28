Дани Алвес попрощался с Ювентусом и туринскими болельщиками

Защитник Ювентуса Дани Алвес попрощался с Ювентусом посредством своей страницы в Инстаграме.



В ближайшее время бразилец разорвет контракт с туринцами и перейдет в стан Манчестер Сити.



«Я хотел бы поблагодарить всех поклонников Ювентуса за поддержку, которую они оказали в течение года. Кроме того, хотелось бы сказать «спасибо» товарищам по команде, которые приветствовали меня под стать профессионалам, и самому клубу, которые регулярно побеждает и выходит в финалы. Я отдал должное болельщикам и команде за счет той страсти и тех усилий, что были приложены во время ежедневной работы.



Прошу прощения у тех болельщиков Ювентуса, кого оскорбляет мой уход из команды. У меня не было подобного намерения. Я веду спонтанный образ жизни, и многие этого не понимают. Кажется, что меня нельзя назвать совершенным человеком, однако, моя совесть чиста.



Сегодня я заканчиваю свои отношения с Ювентусом. Хотелось бы взять с собой все хорошее у тех людей, которые влюблены в этот клуб. Всем известно, я всегда говорю о том, что думаю и чувствую. Нужно поблагодарить синьора Маротту за ту возможность, что он мне предоставил. Это большой профессионал, который любит свою работу.



Я не играю в футбол ради денег, я играю в футбол, поскольку люблю заниматься этим делом. Оставляю Италию с приятными воспоминаниями, а как меня судить – это ваше дело. Я люблю футбол, и деньги никогда не поспособствуют переезду в другой клуб».