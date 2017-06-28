Арсенал-Киев разгромил обновленный Черкасский Днепр

«Черкасский Днепр» в рамках подготовки к новому сезону 2017/18 гг. Провел свой первый контрольный матч. Игра состоялась в с. Счастливое, что под Киевом, и длилась три тайма по 30 минут.
«Арсенал-Киев» - «Черкасский Днепр» 4:0.
«Черкасский Днепр»: Будюк, Тарасенко, Никитенко, Шведенко, Сторчоус, Гончаренко, Передерий, Крамар, Бойко, Кошадзе, Качур.
Выходили на замену: Панченко, Шурубура, Черный, Тенжицький, Липовый, Белоус, Орел.
Источник — Sport.ua
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