Арсенал-Киев разгромил обновленный Черкасский Днепр

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Динамо работает с похвалой Лужного 15:13 — Vlad Omelchenko Олег Лужний відповідальний за дисципліну.!! Всі гравці одноголосно за Лужного. !!!

Россиянин Ковалев подал протест на результат боя с Уордом 15:11 — boxinggu-ru Рефери признал свою ошибку, результат боя скорее всего будет аннулирован и будет третий бой реван...

МАДЗЯНОВСЬКИЙ: «Ми не бачимо гарантій безпеки для матчів у Маріуполі» 15:04 — solova63 ну да, а уж какие гарантии безопасности в самом Киеве на ОЛИМПИЙСКОМ - мы пронаблюдали совсем не...