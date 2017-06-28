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Юрий ВЕРНИДУБ: «Тема по Форстеру по-прежнему актуальна»

Главный тренер «Зари» рассказал о будущем защитника

  • 28.06.2017 13:03
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ФК Заря. Юрий Вернидуб
© ФК Заря. Юрий Вернидуб
Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о будущем защитника Рафаэла Форстера.
 
«Тема по Форстеру по-прежнему актуальна. Но пока еще нет того предложения, которое устроило бы как самого игрока, так и клуб», — сообщил тренер луганского клуба.
 

Источник — Sportarena

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