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Горняк-Спорт уступил Ингульцу в спарринге

Гол Немтинова принес петровцам победу

  • 28.06.2017 13:30
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Метки
http://gornyak-sport.net
© http://gornyak-sport.net

 

Контрольный матч

«Горняк-Спорт» - «Ингулец» - 0:1
Гол: Немтинов, 82

«Горняк-Спорт»: Мирный (ИНП, 65), Цапий (Коваленко, 46), Кравчук (Голядинец, 46), Носарев (Курелех, 46), ИНП, Моисеенко (Разуваев, 46), Корольков (к) (Панасенко, 46), ИНП (Павлик, 46), ИНП, Фаюк, Шевчук (Прутян, 46).
«Ингулец»: Ганев, Павлов, Медведев, Светличный, Коцюмака, Клименко, Павелько, Синегуб, Сичинава, Шарко, Запорожец.

На замены выходили: Попович, Рябушко, Кретов, Прошенко, Немтинов, Мишуренко.

Источник — Sport.ua

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