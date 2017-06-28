Волинь вирушила до Ужгороду на збори

Сьогодні вранці лучани клубним автобусом вирушили в Ужгород на учбово-тренувальний збір, який триватиме з 28 червня по 12 липня.
Тренерський штаб взяв з собою 24 футболісти. УТЗ пройде у спорткомплексі «Камелот». Заплановано шість спарингів, перший з яких сьогодні відбудеться у Винниках, де команда зіграє з місцевим «Рухом».
Також у волинян заплановані контрольні матчі з кропивницькою «Зіркою», рівненським «Вересом», МФК «Миколаїв» та двома клубами зі Словаччини.
Источник — ФК Волынь
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