Волинь вирушила до Ужгороду на збори

Хоч радує, що футбол в Україні хоч по трохи та й відроджується.

Кто-то построит себе не один дом на этой реконструкции

Зачем идти куда-то? За 300000s в месяц можно прекрасно играть в дохлом чемпионате Украины и не па...

мне кажется, что тут в первую очередь была проблема в пиках - что-то там произошло после проигран...

Дело даже не в долгострое!!! И дело даже не в Оганесяне!!! А в качестве!!! Что вообще люди могут ...

Дело и не в работниках вообще то!!! А в дятлах которые такую работу принимают!!! А в руководящих ...

плюс Навальный и компания, ему нужен любой протест-- во всех бедах с...