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Леандро Паредес близок к переходу в Зенит

22-летний футболист «Ромы» договорился с российским клубом и пройдет медосмотр на этой неделе

  • 28.06.2017 12:55
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ФК Рома. Леандро Паредес
© ФК Рома. Леандро Паредес
Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес близок к переходу в «Зенит».
 
Агент аргентинского полузащитника этой ночью договорился об условиях контракта с представителями Санкт-Петербургского клуба.
 
Скорее всего, уже в эти выходные игрок пройдет медосмотр перед переходом в российский клуб.
 
В минувшем сезоне Паредес сыграл 27 матчей в серии А, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.

Источник — Sky Sport Italia

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