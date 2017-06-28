Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес близок к переходу в «Зенит».

Агент аргентинского полузащитника этой ночью договорился об условиях контракта с представителями Санкт-Петербургского клуба.

Скорее всего, уже в эти выходные игрок пройдет медосмотр перед переходом в российский клуб.

В минувшем сезоне Паредес сыграл 27 матчей в серии А, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.