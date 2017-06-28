Карпати: прагнення до швидкого та динамічного футболу

Ка.цапські. Були б українські або якісь инших арена блищала б, а так наочний доказ чого ви ка.цап...

Про Сочі сподобалось тільки місцеві иншої думки, побудоване містечко місцеві називають містом...

Відразу видно упоротий поцреот напевно працюєш пропагандоном? Я такої маячні з тв...

А кто сказал, что турист идет в Рим а в Москву никто не хочет, в Москву постоянно приезжают турис...