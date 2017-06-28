Карпати: прагнення до швидкого та динамічного футболу

Активна робота «Карпат» на польських зборах йде повним ходом і на повній швидкості. Зважаючи на те, що перший етап підготовки розпочався ще у Львові, команда безперешкодно набирає форму та кондиції.
Попри це, вимоги іспанських тренерів не змінюються. Вони й надалі звертаються до гравців і просять їх виконувати вправи ще швидше та динамічніше. Лише тоді кожен буде прогресувати та показувати такий футбол, який хочуть бачити львівські фани: швидкий, атакувальний та динамічний.
Источник — ФК Карпаты
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