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Карпати: прагнення до швидкого та динамічного футболу

«Зелені леви» тренуються на польских зборах

  • 28.06.2017 13:12
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ФК Карпати
© ФК Карпати

Активна робота «Карпат» на польських зборах йде повним ходом і на повній швидкості. Зважаючи на те, що перший етап підготовки розпочався ще у Львові, команда безперешкодно набирає форму та кондиції. 

Попри це, вимоги іспанських тренерів не змінюються. Вони й надалі звертаються до гравців і просять їх виконувати вправи ще швидше та динамічніше. Лише тоді кожен буде прогресувати та показувати такий футбол, який хочуть бачити львівські фани: швидкий, атакувальний та динамічний.

Источник — ФК Карпаты

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