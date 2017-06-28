ПЕРЕС: «Роналду не нужно отрицать ничего из того, чего он не говорил»

Президент «Реала» Флорентино Перес высказал мнение о ситуации с возможным уходом из команды нападающего Криштиану Роналду.

«У него контракт с «Реалом». Когда он завершит выступление на Кубке Конфедераций, мы поговорим. Он честный человек и выполняет свои обязательства. Я общался с Жорже Мендешем, поэтому не надо ни о чем беспокоиться. Нужно подождать. Роналду зол и расстроен.

Есть журналисты, у которых одна цель – навредить «Реалу». Я никому не звонил с целью не публиковать фотографии Криштиану в футболке «Реала». «Реал» критикуют те, кто не поддерживает клуб. Это основа для успешной статьи. Мы сожалеем, если вы придаете большое значение слухам. Люди доверяют нам.

Мы все должны платить налоги. Клуб не несет ответственность за налоговые декларации футболистов, но это не секрет. Роналду не нужно отрицать ничего из того, чего он не говорил».