Борини пройдет медосмотр в Милане

Нападающий «Сандерленда» Фабио Борини близок к возвращению в Италию.
Завтра 26-летний форвард клуба, который вылетел в чемпионшип, пройдет медосмотр в «Милане».
В минувшем сезоне Борини провел 24 матча в чемпионате Англии, в которых отличился дважды.
Напомним, ранее сообщалось, что трансфер Борини в «Лацио может сорваться»
Источник — Sky Sport Italia
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.