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Борини пройдет медосмотр в Милане

Нападающий «Сандерленда» близок к переходу в итальянский клуб

  • 28.06.2017 12:39
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ФК Саутгемптон, Фабио Борини
© ФК Саутгемптон, Фабио Борини
Нападающий «Сандерленда» Фабио Борини близок к возвращению в Италию.
 
Завтра 26-летний форвард клуба, который вылетел в чемпионшип, пройдет медосмотр в «Милане».
 
В минувшем сезоне Борини провел 24 матча в чемпионате Англии, в которых отличился дважды.
 
Напомним, ранее сообщалось, что трансфер Борини в «Лацио может сорваться»

Источник — Sky Sport Italia

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