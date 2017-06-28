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ВЕРНИДУБ: «Кабаев с нами в Словению не полетит»

Главный тренер «Зари» рассказал о травме новичка команды

  • 28.06.2017 12:30
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ФК Заря, Юрий Вернидуб
© ФК Заря, Юрий Вернидуб
Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о травме новичка команды Владислава Кабаева, из-за которой он пропустит начало сбора в Словении.
 
«Из-за проблем с рукой у Кабаева возникает небольшая проблема. Но я надеюсь, что в этом нет ничего страшного.
 
Сейчас он с нами в Словению не полетит, а останется дома и будет выполнять ту работу, которую ему позволит делать травма — то есть, беговую работу.
 
Когда же ему в начале июля снимут швы, и все будет нормально, то он к нам обязательно присоединится», — сказал Вернидуб.

Источник — Sportarena

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