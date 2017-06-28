ВЕРНИДУБ: «Кабаев с нами в Словению не полетит»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о травме новичка команды Владислава Кабаева, из-за которой он пропустит начало сбора в Словении.

«Из-за проблем с рукой у Кабаева возникает небольшая проблема. Но я надеюсь, что в этом нет ничего страшного.

Сейчас он с нами в Словению не полетит, а останется дома и будет выполнять ту работу, которую ему позволит делать травма — то есть, беговую работу.

Когда же ему в начале июля снимут швы, и все будет нормально, то он к нам обязательно присоединится», — сказал Вернидуб.