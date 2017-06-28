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Богдан БУТКО: «Наши цели неизменны – побеждать во всех турнирах»

Защитник «Шахтера» рассказал, как проходят сборы в Германии

  • 28.06.2017 12:18
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ФК Шахтер Донецк. Богдан Бутко
© ФК Шахтер Донецк. Богдан Бутко
Защитник «Шахтера» Богдан Бутко рассказал о том, как проходят сборы в Германии.
 
«На что направлены занятие? Сейчас много внимания уделяем физическим кондициям. У «Шахтера» впереди тяжелый сезон, и мы должны заложить хороший фундамент.
 
Условия на сборах? Все отлично, мне нравится. Тренировочные поля рядом с отелем, прекрасного качества, есть комплекс для восстановления. В общем, для футболистов созданы все условия, чтобы хорошо подготовиться.
 
Наши цели неизменны – побеждать во всех турнирах, где участвуем. В предстоящем сезоне хотим завоевать все титулы. Думаю, «Шахтер» уже соскучился по Лиге чемпионов, мы хотим показать свои лучшие качества, так что настраиваю себя на сложные матчи».

Источник — ФК Шахтер

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