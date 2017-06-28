Богдан БУТКО: «Наши цели неизменны – побеждать во всех турнирах»

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко рассказал о том, как проходят сборы в Германии.

«На что направлены занятие? Сейчас много внимания уделяем физическим кондициям. У «Шахтера» впереди тяжелый сезон, и мы должны заложить хороший фундамент.

Условия на сборах? Все отлично, мне нравится. Тренировочные поля рядом с отелем, прекрасного качества, есть комплекс для восстановления. В общем, для футболистов созданы все условия, чтобы хорошо подготовиться.

Наши цели неизменны – побеждать во всех турнирах, где участвуем. В предстоящем сезоне хотим завоевать все титулы. Думаю, «Шахтер» уже соскучился по Лиге чемпионов, мы хотим показать свои лучшие качества, так что настраиваю себя на сложные матчи».