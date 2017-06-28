МЮ предложил Реалу крупную сумму за Хамеса Родригеса

Хамес Родригес уже в это трансферное окно может сменить «Реал» на «Манчестер Юнайтед».
«Красные дьяволы» предложили «сливочным» продать колумбийца за 80 миллионов евро.
Такой суммой «Манчестер» хочет перебить предложения «Милана» и «Интера».
Издание также добавляет, что английский клуб параллельно не прекращает попыток купить форварда королевского клуба Альваро Мората.
В этом сезоне 25-летний хавбек провел за «Реал» 31 матч и забил 11 голов.
Источник — Mediasetpremium
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