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МЮ предложил Реалу крупную сумму за Хамеса Родригеса

Колумбиец уже этим летом может одеть футболку «красных дьяволов»

  • 28.06.2017 12:12
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Reuters. Хамес Родригес
© Reuters. Хамес Родригес
Хамес Родригес уже в это трансферное окно может сменить «Реал» на «Манчестер Юнайтед».
 
«Красные дьяволы» предложили «сливочным» продать колумбийца за 80 миллионов евро.
 
Такой суммой «Манчестер» хочет перебить предложения «Милана» и «Интера».
 
Издание также добавляет, что английский клуб параллельно не прекращает попыток купить форварда королевского клуба Альваро Мората.
 
В этом сезоне 25-летний хавбек провел за «Реал» 31 матч и забил 11 голов.

Источник — Mediasetpremium

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