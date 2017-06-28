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Вадим КОСТЮЧЕНКО: «Сотрудники ФФУ людей не похищают»

Первый вице-президент ФФУ прокомментировал информацию о похищении человека сотрудником ФФУ

  • 28.06.2017 11:57
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Dynamo.kiev.ua. Вадим Костюченко
© Dynamo.kiev.ua. Вадим Костюченко
Первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко прокомментировал информацию о причастности футбольного агента к похищению человека.
 
— Вадим, скажите, действительно ли Сергей Веселков, которого обвиняют в похищении человека на Черкащине, является сотрудником ФФУ?
— Нет, это не так. Сергей Веселков был сертифицированным футбольным агентом с 2012 года. Затем в 2015-м состоялась реформа ФИФА, и футбольные агенты превратились в «постоянных посредников». Веселков был на экзаменах по переаттестации 2015 года в Федерации футбола, однако после этого мы его не видели. Деятельность как футбольный посредник он не ведет, контрактов у него нет, и хотя лицензия его действительная, свидетельства ему на руки мы не выдавали — он просто с тех пор ни разу не появился.
 
— Возможно, это повод в будущем тщательнее относиться к отбору агентов?
— Мы делаем все согласно процедур. Сейчас в комплект документов необходимо привлекать справку из МВД об отсутствии судимости, возможно мы рассмотрим изменения процедуры, и будем требовать еще и справку из психоневрологического и наркологического диспансеров. Однако главное то, что мы не принимаем этих людей на работу. Лицензия предусматривает удостоверение их профессиональных качеств и соответствия данному роду деятельности. А о сотрудниках ФФУ на 100% могу сказать, что они людей не похищают.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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