Вадим КОСТЮЧЕНКО: «Сотрудники ФФУ людей не похищают»

Первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко прокомментировал информацию о причастности футбольного агента к похищению человека.

— Вадим, скажите, действительно ли Сергей Веселков, которого обвиняют в похищении человека на Черкащине, является сотрудником ФФУ?

— Нет, это не так. Сергей Веселков был сертифицированным футбольным агентом с 2012 года. Затем в 2015-м состоялась реформа ФИФА, и футбольные агенты превратились в «постоянных посредников». Веселков был на экзаменах по переаттестации 2015 года в Федерации футбола, однако после этого мы его не видели. Деятельность как футбольный посредник он не ведет, контрактов у него нет, и хотя лицензия его действительная, свидетельства ему на руки мы не выдавали — он просто с тех пор ни разу не появился.

— Возможно, это повод в будущем тщательнее относиться к отбору агентов?

— Мы делаем все согласно процедур. Сейчас в комплект документов необходимо привлекать справку из МВД об отсутствии судимости, возможно мы рассмотрим изменения процедуры, и будем требовать еще и справку из психоневрологического и наркологического диспансеров. Однако главное то, что мы не принимаем этих людей на работу. Лицензия предусматривает удостоверение их профессиональных качеств и соответствия данному роду деятельности. А о сотрудниках ФФУ на 100% могу сказать, что они людей не похищают.