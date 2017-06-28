ЭРНАНДЕС: «Я мечтал играть в Реале с лет, когда был совсем ребенком»

Левый защитник «Атлетико» Тео Эрнандес, который прошлый сезон провел в «Алавесе» на правах аренды, рассказал о мечте играть в «Реале».
«Я взволнован, ведь буду играть с лучшими игроками мира. Я мечтал играть в «Реале» с тех лет, когда был совсем ребенком».
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» подпишет Тео Эрнандеса.
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Официальное представление Эрнандеса в составе «сливочных» ожидается в начале июля.
Источник — Marca
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