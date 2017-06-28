ЭРНАНДЕС: «Я мечтал играть в Реале с лет, когда был совсем ребенком»

Сразу вспомнил фото этого ватана в обнимку с боевиками на блокпосту

А хоккей с шайбой будет на этой арене будет?

А кто сказал, что турист идет в Рим а в Москву никто не хочет, в Москву постоянно приезжают турис...

такой же вопрос, как и по обжалованию - и у какого из днепров забирать сертификат? все решение по...

Будь ласочка остудитесь в 1й лиге

Не понятны все эти обсуждения этого вопроса - есть регламент, есть поле проведения домашних игр ...

Скажу крамольную мысль, может, но что мешает "мариупольским террористам"(сепаратистам, ...