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ЭРНАНДЕС: «Я мечтал играть в Реале с лет, когда был совсем ребенком»

Левый защитник «Атлетико» рассказал о мечте играть за «сливочных»

  • 28.06.2017 11:49
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RTRPIX. Тео Эрнандес
© RTRPIX. Тео Эрнандес
Левый защитник «Атлетико» Тео Эрнандес, который прошлый сезон провел в «Алавесе» на правах аренды, рассказал о мечте играть в «Реале».
 
«Я взволнован, ведь буду играть с лучшими игроками мира. Я мечтал играть в «Реале» с тех лет, когда был совсем ребенком».
 
 
Официальное представление Эрнандеса в составе «сливочных» ожидается в начале июля.

Источник — Marca

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