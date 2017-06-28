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Денис Васин покинул Сталь

Хавбек занялся поиском нового клуба

  • 28.06.2017 12:59
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Украинский полузащитник каменской «Стали» Денис Васин покинул команду, за которую выступал с 2015-го года, получив статус свободного агента.

Где продолжит карьеру 28-летний футболист на данный момент остается неизвестно.

В минувшем сезоне на счету хавбека 25 матчей, четыре гола и три голевые передачи в чемпионате Украины. Ранее он выступал за «Черноморец», «Карпаты» и «Ильичевец».

Напомним, ранее стало известно о том, что «сталевары» приняли решение остаться в Премьер-лиге, но выступать буду в основном молодые футболисты, а главным тренером будет назначен Егише Малакян. Стан каменчан уже покинули Максим Каленчук, Роман Дебелко, Максим Задерака, Милош Стаменкович, Кваме Карикари, Николай Ищенко, Александр Бандура, Юрий Панькив и другие игроки основного состава.

Источник — Footboom

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