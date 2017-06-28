МАДЗЯНОВСЬКИЙ: «Ми не бачимо гарантій безпеки для матчів у Маріуполі»

Віце-президент київського «Динамо» з питань безпеки Андрій Мадзяновський підбив підсумки наради з безпеки, яка сьогодні відбулася в Маріуполі, з приводу проведення матчів з місцевим клубом у цьому місті.
— На цій зустрічі був присутнім наш офіцер з безпеки. Всього були представники тільки з чотирьох клубів: «Динамо», «Зорі», «Карпат» та «Олександрії». Всі наші питання та зауваження, які ми висловлювали в офіційних прес-релізах, «підвисли у повітрі». Ми не бачимо гарантій безпеки для проведення матчів у Маріуполі. Це позиція «Динамо» - вона є офіційною.
Ми відгукнулися на пропозицію відвідати Маріуполь, так як у нас раніше були візити до цього міста і надалі будуть. Цей візит мав ознайомлювальний характер і позиція ФК «Динамо» Київ залишилася незмінною.
— Якщо більшість клубів погодяться грати в Маріуполі, «біло-сині» наполягатимуть на варіанті гри на нейтральному полі?
— Так. Це позиція клубу, озвучена його президентом, Ігорем Суркісом. Проводити матчі у Маріуполі чи ні вирішують клуби. Це їхній вибір. У нас є своя позиція і я наголошую, що жодне з питань, які ми піднімали, – не вирішене і навіть немає жодного шляху для його перспективного вирішення.
Источник — 1927
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Согласно регламента неявка на матч - техническое поражение 0:3 и возмещение всех убытков хозяевам.
При повторной неявке в течении сезона снятие с соревнований и санкции.
Вот все и увидят, что для того чтобы быть патриотом, мало только вышиванки носить и гимн петь.
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