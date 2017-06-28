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МАДЗЯНОВСЬКИЙ: «Ми не бачимо гарантій безпеки для матчів у Маріуполі»

Представники «Динамо» відвідали Маріуполь, але позиція клубу – незмінна

  • 28.06.2017 12:32
  • 334 просмотров
  • 4 комментария
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Віце-президент київського «Динамо» з питань безпеки Андрій Мадзяновський підбив підсумки наради з безпеки, яка сьогодні відбулася в Маріуполі, з приводу проведення матчів з місцевим клубом у цьому місті.

— На цій зустрічі був присутнім наш офіцер з безпеки. Всього були представники тільки з чотирьох клубів: «Динамо», «Зорі», «Карпат» та «Олександрії». Всі наші питання та зауваження, які ми висловлювали в офіційних прес-релізах, «підвисли у повітрі». Ми не бачимо гарантій безпеки для проведення матчів у Маріуполі. Це позиція «Динамо» - вона є офіційною.

Ми відгукнулися на пропозицію відвідати Маріуполь, так як у нас раніше були візити до цього міста і надалі будуть. Цей візит мав ознайомлювальний характер і позиція ФК «Динамо» Київ залишилася незмінною.

— Якщо більшість клубів погодяться грати в Маріуполі, «біло-сині» наполягатимуть на варіанті гри на нейтральному полі?
— Так. Це позиція клубу, озвучена його президентом, Ігорем Суркісом. Проводити матчі у Маріуполі чи ні вирішують клуби. Це їхній вибір. У нас є своя позиція і я наголошую, що жодне з питань, які ми піднімали, – не вирішене і навіть немає жодного шляху для його перспективного вирішення.

Источник — 1927

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Комментарии
    NICOLAOS1991
      NICOLAOS1991, 28.06.2017 12:41
    0
    Не хотят играть в Мариуполе? Техническое поражение и до свидания. Вакарчук не побоялся приехать в Мариуполь, хотя у него оснований бояться, было не меньше чем у Динамо. Или Динамо не считает Мариуполь украинским городом, или сомневается в тех, кто его защищает?
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    Veteran80
      Veteran80, 28.06.2017 12:42
    0
    сурок организует матч на нейтральном поле в Монако...
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    FKTNMNTN
    online
      FKTNMNTN, 28.06.2017 12:58
    +3
    Скажу крамольную мысль, может, но что мешает "мариупольским террористам"(сепаратистам, убийцам, неважно, кого там динамо боится) приехать в Киев и взорвать весь Олимпийский? - Н И Ч Е Г О. Так что все это фарс.
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    odiniznashih
      odiniznashih, 28.06.2017 13:00
    -2
    Не понятны все эти обсуждения этого вопроса - есть регламент, есть поле проведения домашних игр Мариуполя.
    Согласно регламента неявка на матч - техническое поражение 0:3 и возмещение всех убытков хозяевам.
    При повторной неявке в течении сезона снятие с соревнований и санкции.
    Вот все и увидят, что для того чтобы быть патриотом, мало только вышиванки носить и гимн петь.
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