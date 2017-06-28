Сергей ШЕСТАКОВ: «В начале сборов всегда тяжело»

Полузащитник «Олимпика» Сергей Шестаков поделился первыми впечатлениями от летних сборов донецкой команды в Харькове.



- Позади два дня сборов. Как чувствуешь себя?

- Все нормально. В начале сборов всегда тяжело, это значит, что мы хорошо отдохнули в отпуске. Сейчас необходимо набирать кондиции, много бегать, тренироваться и постепенно выходить на пик формы.



- На чем делает акцент Роман Санжар в первых тренировках на сборах?

- Мы только недавно вышли из отпуска, в Киеве тренировались в одноразовом режиме. Стараемся наладить игровые связи, поработать над «физикой», работаем с мячом. Постепенно будем прибавлять.



- Как тебе условия на базе ФК «Металлист»?

- Условия великолепные, по-настоящему футбольные. Здесь есть много тренировочных полей отличного качества, тренажерный зал, баня и бассейн, мы живем в хороших номерах, у нас есть все необходимое для проживания. Кормят просто прекрасно! Как говориться, в таких условиях нужно только играть.



- В среду «Олимпик» проведет свой первый спарринг в ходе подготовительного сбора в Харькове. Ждешь его с нетерпением поединка с «Гелиосом»?

- Конечно. Я вообще считаю, что чем больше игр на сборах, тем лучше. Во время матча получаешь большую нагрузку, морально легче, да и ты приобретаешь опыт на поле. Хотя и тренировки очень важны, там мы отрабатываем некоторые элементы игры, наигрываем комбинации. В матче с «Гелиосом» проверим себя, постараемся наиграть какие-то новые связки.