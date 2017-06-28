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Сергей ШЕСТАКОВ: «В начале сборов всегда тяжело»

Хавбек «Олимпика» - о начале работы после отпуска

  • 28.06.2017 12:29
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Метки
ФК Олимпик
© ФК Олимпик

Полузащитник «Олимпика» Сергей Шестаков поделился первыми впечатлениями от летних сборов донецкой команды в Харькове.

- Позади два дня сборов. Как чувствуешь себя?
- Все нормально. В начале сборов всегда тяжело, это значит, что мы хорошо отдохнули в отпуске. Сейчас необходимо набирать кондиции, много бегать, тренироваться и постепенно выходить на пик формы.

- На чем делает акцент Роман Санжар в первых тренировках на сборах?
- Мы только недавно вышли из отпуска, в Киеве тренировались в одноразовом режиме. Стараемся наладить игровые связи, поработать над «физикой», работаем с мячом. Постепенно будем прибавлять.

- Как тебе условия на базе ФК «Металлист»?
- Условия великолепные, по-настоящему футбольные. Здесь есть много тренировочных полей отличного качества, тренажерный зал, баня и бассейн, мы живем в хороших номерах, у нас есть все необходимое для проживания. Кормят просто прекрасно! Как говориться, в таких условиях нужно только играть.

- В среду «Олимпик» проведет свой первый спарринг в ходе подготовительного сбора в Харькове. Ждешь его с нетерпением поединка с «Гелиосом»?
- Конечно. Я вообще считаю, что чем больше игр на сборах, тем лучше. Во время матча получаешь большую нагрузку, морально легче, да и ты приобретаешь опыт на поле. Хотя и тренировки очень важны, там мы отрабатываем некоторые элементы игры, наигрываем комбинации. В матче с «Гелиосом» проверим себя, постараемся наиграть какие-то новые связки.

Источник — ФК Олимпик

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