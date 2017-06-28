Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Андрей ПЯТОВ: «В Киеве первые пару лет было тяжело»

Голкипер сборной Украины – о начале карьере, переезде в Киев и суевериях

  • 28.06.2017 12:17
  • 684 просмотров
  • 2 комментария
Метки
zbirna.com
© zbirna.com

Сегодня голкиперу донецкого Шахтера и сборной Украины Андрею Пятову исполняется 33…

Родился он в Кировограде, имя в футболе сделал в Полтаве, а трофеи собирает в команде из Донецка. Не поддается сомнению место Андрея Пятова в воротах сборной Украины. К своим 33 годам он уже выиграл все, что можно, на внутренней арене (семь чемпионств, шесть побед в Кубке Украины и четыре — в Суперкубке), поднимал над головой Кубок УЕФА, ездил на чемпионат мира, защищал последний рубеж национальной команды на Евро-2012 и Евро-2016. Но все же все эти достижения находятся в тени главного успеха Андрея — вместе с супругой Юлией они воспитывают трех дочерей — Дашу, Милану и Майю.

— По гороскопу ты Рак, а людям этого знака свойственна потребность в доме и семье. Так и есть?
— Семья у меня всегда на первом месте. Выпадает свободный день, стараюсь провести его с женой и дочерьми.

— Говорят, свой самый главный пенальти в жизни ты отразил еще до свадьбы…
— Ого, как копнули! Я тогда еще в «дубле» полтавской Ворсклы играл. И Юля, моя будущая жена, с которой мы познакомились в фитнес-центре, пришла на матч с моим участием. Уже позже узнал, что, когда в наши ворота назначили пенальти, она загадала: «Отобьет — поцелую». Отбил. Наверное, почувствовал.

— Завидным женихом ты тогда не был.
— Да. 20 лет — ни кола ни двора. Мы столько вместе пережили. Я Юле очень благодарен. Понимаю, что человек меня искренне любит. Супруга даже в шутку говорит, что если бы Пятов был трактористом, то вышла бы замуж за тракториста.

— Шахтер вынужден был уехать из Донецка, ваша семья уже три года живет в Киеве. Полностью освоились в столице?
— Главное, чтобы семья чувствовала себя комфортно. Если детям хорошо — значит мы правильно все для них делаем… Признаюсь честно — первые пару лет было тяжело. И самое страшное, когда ты осознаешь, что твои дети понимают, что такое война. Они расспрашивают тебя об этом, ты им что-то объясняешь…

— Понимаем, как вам тяжело, поэтому давай, как говорится, о хорошем. Признаться, выступление вашей Даши на детском проекте «Рассмеши комика» мы и сейчас порой цитируем в редакции…
— Девчонки у меня молодцы! Дружелюбные, общительные. Дашу приглашают в школе вести утренники, концерты. В общем, с микрофоном и перед камерами чувствует себя вполне уверенно.

— Знаем, что в Донецке болельщики на кассе супермаркета рядом с вашим домом оставляли твои фотографии, а ты потом ставил на них автографы. А в Киеве как с вниманием любителей футбола? Узнают на улице?
— Узнают. Я открытый человек, гуляю с детьми на площадке, общаюсь с родителями других малышей. Когда обращаются с просьбой об автографе — никогда не отказываю. Стараюсь никого не обделять вниманием.

— Автомобиль в столице водишь сам?
— Никаких проблем! Ориентируюсь. Вроде ж сообразительный (улыбается).

— А свою первую машину помнишь?
— Opel Vectra. В Полтаве купил после того, как второе место на молодежном чемпионате Европы заняли и на взрослый чемпионат мира съездил. Тогда, в 2006-м, я и с Ворсклой новый контракт на более выгодных условиях подписал. Так что еще и на квартиру хватило.

— И на водительские права?
— Нет (смеется). Меня отец учил. Он дальнобойщик с большим стажем. Главное — выучить правила, знаки и почувствовать машину.

— Ты, вообще, в детстве с футбола начинал?
— С рукопашного боя. Три года занимался. А еще были плавание, волейбол. Одно время даже совмещал футбол с занятиями другими видами спорта. Кстати, рукопашный бой мне очень помог в футболе. Ведь первый год мы в секции, по большому счету, только аэробикой занимались — прыжки, кувырки, колесо. Словом, чеканил координацию движений. Позже навыки очень даже пригодились.

— Вратарем сразу стал?
— Честно говоря, толком и не помню. Может, какое-то время и в поле побегал.

— Знаменитый голкипер Виктор Чанов как-то рассказывал, как берег свои игровые перчатки. Упаси Боже, чтобы к ним кто-то дотронулся или еще хуже — примерил.
— У каждого свои правила, и каждый верит в то, во что он хочет верить. Мне, честно говоря, не страшно, если кто-то захочет посмотреть или примерить мои перчатки. Жизнь показала, что не это главное.

— А сколько пар перчаток за год изнашиваешь?
— С тренировками — пар 20—30. Потом их ребятам в клубную академию отдаю, друзья просят, знакомые. Не успеваю изнашивать… Бутс уходит пять-шесть пар.

— А сколько стоят хорошие вратарские перчатки?
— В среднем 100 долларов.

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    reignofshakhtar
      reignofshakhtar, 28.06.2017 11:09
    +1
    З Днем Народження, найкращий голкіпер!
    Ссылка
    zport
    online
      zport, 28.06.2017 13:14
    -1
    Сразу вспомнил фото этого ватана в обнимку с боевиками на блокпосту
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.