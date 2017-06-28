Андрей ПЯТОВ: «В Киеве первые пару лет было тяжело»

Сегодня голкиперу донецкого Шахтера и сборной Украины Андрею Пятову исполняется 33…



Родился он в Кировограде, имя в футболе сделал в Полтаве, а трофеи собирает в команде из Донецка. Не поддается сомнению место Андрея Пятова в воротах сборной Украины. К своим 33 годам он уже выиграл все, что можно, на внутренней арене (семь чемпионств, шесть побед в Кубке Украины и четыре — в Суперкубке), поднимал над головой Кубок УЕФА, ездил на чемпионат мира, защищал последний рубеж национальной команды на Евро-2012 и Евро-2016. Но все же все эти достижения находятся в тени главного успеха Андрея — вместе с супругой Юлией они воспитывают трех дочерей — Дашу, Милану и Майю.



— По гороскопу ты Рак, а людям этого знака свойственна потребность в доме и семье. Так и есть?

— Семья у меня всегда на первом месте. Выпадает свободный день, стараюсь провести его с женой и дочерьми.



— Говорят, свой самый главный пенальти в жизни ты отразил еще до свадьбы…

— Ого, как копнули! Я тогда еще в «дубле» полтавской Ворсклы играл. И Юля, моя будущая жена, с которой мы познакомились в фитнес-центре, пришла на матч с моим участием. Уже позже узнал, что, когда в наши ворота назначили пенальти, она загадала: «Отобьет — поцелую». Отбил. Наверное, почувствовал.



— Завидным женихом ты тогда не был.

— Да. 20 лет — ни кола ни двора. Мы столько вместе пережили. Я Юле очень благодарен. Понимаю, что человек меня искренне любит. Супруга даже в шутку говорит, что если бы Пятов был трактористом, то вышла бы замуж за тракториста.



— Шахтер вынужден был уехать из Донецка, ваша семья уже три года живет в Киеве. Полностью освоились в столице?

— Главное, чтобы семья чувствовала себя комфортно. Если детям хорошо — значит мы правильно все для них делаем… Признаюсь честно — первые пару лет было тяжело. И самое страшное, когда ты осознаешь, что твои дети понимают, что такое война. Они расспрашивают тебя об этом, ты им что-то объясняешь…



— Понимаем, как вам тяжело, поэтому давай, как говорится, о хорошем. Признаться, выступление вашей Даши на детском проекте «Рассмеши комика» мы и сейчас порой цитируем в редакции…

— Девчонки у меня молодцы! Дружелюбные, общительные. Дашу приглашают в школе вести утренники, концерты. В общем, с микрофоном и перед камерами чувствует себя вполне уверенно.



— Знаем, что в Донецке болельщики на кассе супермаркета рядом с вашим домом оставляли твои фотографии, а ты потом ставил на них автографы. А в Киеве как с вниманием любителей футбола? Узнают на улице?

— Узнают. Я открытый человек, гуляю с детьми на площадке, общаюсь с родителями других малышей. Когда обращаются с просьбой об автографе — никогда не отказываю. Стараюсь никого не обделять вниманием.



— Автомобиль в столице водишь сам?

— Никаких проблем! Ориентируюсь. Вроде ж сообразительный (улыбается).



— А свою первую машину помнишь?

— Opel Vectra. В Полтаве купил после того, как второе место на молодежном чемпионате Европы заняли и на взрослый чемпионат мира съездил. Тогда, в 2006-м, я и с Ворсклой новый контракт на более выгодных условиях подписал. Так что еще и на квартиру хватило.



— И на водительские права?

— Нет (смеется). Меня отец учил. Он дальнобойщик с большим стажем. Главное — выучить правила, знаки и почувствовать машину.

— Ты, вообще, в детстве с футбола начинал?

— С рукопашного боя. Три года занимался. А еще были плавание, волейбол. Одно время даже совмещал футбол с занятиями другими видами спорта. Кстати, рукопашный бой мне очень помог в футболе. Ведь первый год мы в секции, по большому счету, только аэробикой занимались — прыжки, кувырки, колесо. Словом, чеканил координацию движений. Позже навыки очень даже пригодились.



— Вратарем сразу стал?

— Честно говоря, толком и не помню. Может, какое-то время и в поле побегал.



— Знаменитый голкипер Виктор Чанов как-то рассказывал, как берег свои игровые перчатки. Упаси Боже, чтобы к ним кто-то дотронулся или еще хуже — примерил.

— У каждого свои правила, и каждый верит в то, во что он хочет верить. Мне, честно говоря, не страшно, если кто-то захочет посмотреть или примерить мои перчатки. Жизнь показала, что не это главное.



— А сколько пар перчаток за год изнашиваешь?

— С тренировками — пар 20—30. Потом их ребятам в клубную академию отдаю, друзья просят, знакомые. Не успеваю изнашивать… Бутс уходит пять-шесть пар.



— А сколько стоят хорошие вратарские перчатки?

— В среднем 100 долларов.