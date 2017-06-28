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Олимпик предложил Парцвании новый контракт

Защитник взял паузу для раздумий

  • 28.06.2017 11:58
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Защитник «Олимпика» Тимур Парцвания рассказал, что клуб предложил ему новый контракт.

«Контракт с донецким клубом у меня завершается 30-го июня. С руководством поговорили, они мне предложили новое соглашение, но на данный момент я еще раздумываю над всем, надо обсудить все условия и детали.

Если честно, то еще не знаю, как все сложится. Буду рад помочь «Олимпику», но только если нам удастся договориться. Если же будут какие-то другие хорошие варианты, буду думать. Посмотрим как все сложится, ничего не хочу загадывать», – сказал Парцвания.

В минувшем сезоне УПЛ 25-летний защитник провел 13 матчей, пропустив несколько месяцев из-за тяжелой травмы.

Источник — Footboom

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