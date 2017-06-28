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У Александрии изменился спарринг-партнер на сборах

Команда Шарана запланировала спарринги с солидными клубами

  • 28.06.2017 11:37
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Произошли изменения в календаре спаррингов ФК «Александрия». Вместо ранее анонсированного «Херенвена» команда Владимира Шарана померяется силами с еще одним участником Лиги Европы, нидерландским «Витессом».

Также изменены некоторые даты матчей и их начало.

«Сильвольде» (Нидерланды) - ФК «Александрия» 28.06.2017 - 20:30

ФК «Витесс» (Нидерланды) - ФК «Александрия» 01.07.2017 - 18:00

ФК «Александрия» - «Стяуа» (Румыния) 02.07.2017 - 19:00

«Брюгге» (Бельгия) - ФК «Александрия» 05.07.2017 - 20:00

ФК «Александрия» - АЗ «Алкмар» (Нидерланды) 06.07.2017 - 20:00

«Панатинаикос» (Греция) - ФК «Александрия» 08.07.2017 - 19:00

Источник — ФК Александрия

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