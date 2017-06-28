У Александрии изменился спарринг-партнер на сборах

Произошли изменения в календаре спаррингов ФК «Александрия». Вместо ранее анонсированного «Херенвена» команда Владимира Шарана померяется силами с еще одним участником Лиги Европы, нидерландским «Витессом».
Также изменены некоторые даты матчей и их начало.
«Сильвольде» (Нидерланды) - ФК «Александрия» 28.06.2017 - 20:30
ФК «Витесс» (Нидерланды) - ФК «Александрия» 01.07.2017 - 18:00
ФК «Александрия» - «Стяуа» (Румыния) 02.07.2017 - 19:00
«Брюгге» (Бельгия) - ФК «Александрия» 05.07.2017 - 20:00
ФК «Александрия» - АЗ «Алкмар» (Нидерланды) 06.07.2017 - 20:00
«Панатинаикос» (Греция) - ФК «Александрия» 08.07.2017 - 19:00
Источник — ФК Александрия
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.