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Дани Себальос перейдет в Реал

Центральный полузащитник «Бетиса» близок к переходу в состав «сливочных»

  • 28.06.2017 10:52
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Метки
ФК Бетис. Дани Себальос
© ФК Бетис. Дани Себальос
«Реал» следил за игроком на молодежном Евро-2017 и принял решение купить 20-летнего испанца.
 
Ожидается, что Себальос, который дебютировал за первую команду «Бетиса» в 17 лет, обойдется «сливочным» в 15 млн евро. Дани подпишет с новым клубом контракт на 5 или 6 лет, но следующий сезон проведет в «Бетисе» на правах аренды.

Источник — As.com

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