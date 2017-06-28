Дани Себальос перейдет в Реал

«Реал» следил за игроком на молодежном Евро-2017 и принял решение купить 20-летнего испанца.
Ожидается, что Себальос, который дебютировал за первую команду «Бетиса» в 17 лет, обойдется «сливочным» в 15 млн евро. Дани подпишет с новым клубом контракт на 5 или 6 лет, но следующий сезон проведет в «Бетисе» на правах аренды.
Источник — As.com
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