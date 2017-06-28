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Эвертон подписал Оньекуру и отправил нигерийца в аренду в Андерлехт

Форвард снова будет конкурировать с экс-динамовцем Лукашом Теодорчиком

  • 28.06.2017 10:42
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ФК Андерлехт. Генри Оньекуру (с мячом)
© ФК Андерлехт. Генри Оньекуру (с мячом)
Крайний форвард Генри Оньекуру выбрал чемпионат Англии для продолжения своей перспективной карьеры.
 
Нигериец перешел в «Эвертон» за 8 млн евро, подтвердив трансфер на своей странице в Инстаграме. Забивной футболист должен подписать с клубом АПЛ 5-летний контракт.
 
20-летний игрок сразу же перейдет в аренду в «Андерлехт», где будет конкурировать с экс-форвардом киевского «Динамо» Лукашом Теодорчиком. Именно Тео и Генри поделили звание лучшего бомбардира сезона в чемпионате Бельгии (у обоих по 22 гола).

Источник — Sky Sports

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