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Деулофеу не хочет продолжать играть в Барселоне

Полузащитник намерен сменить клуб

  • 28.06.2017 10:30
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ФК Барселона. Жерар Деулофеу
© ФК Барселона. Жерар Деулофеу
23-летний испанский полузащитник, который вторую половину прошлого сезона провел в «Милане», не собирается продолжать карьеру в столице Каталонии.
 
«Эвертон» же настроен продать игрока, у которого контракт с «ирисками» истекает через год.
 
Сначала, воспользовавшись правом первоочередного выкупа, переманить своего воспитанника хотела «Барселона». Однако сейчас тренерский штаб «сине-гранатовых» проинформирован о нежелании Деулофеу возвращаться в клуб.

Источник — Mundo Deportivo

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