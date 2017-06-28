Деулофеу не хочет продолжать играть в Барселоне

23-летний испанский полузащитник, который вторую половину прошлого сезона провел в «Милане», не собирается продолжать карьеру в столице Каталонии.
«Эвертон» же настроен продать игрока, у которого контракт с «ирисками» истекает через год.
Сначала, воспользовавшись правом первоочередного выкупа, переманить своего воспитанника хотела «Барселона». Однако сейчас тренерский штаб «сине-гранатовых» проинформирован о нежелании Деулофеу возвращаться в клуб.
Источник — Mundo Deportivo
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