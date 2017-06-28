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ОФИЦИАЛЬНО: Роман Дебелко – игрок Карпат

Нападающий «Стали» продолжит карьеру во Львове

  • 28.06.2017 11:28
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ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Ще одним новачком «зелено-білих» у літнє міжсезоння став вихованець івано-франківського футболу Роман Дебелко. Останньою командою нападника-гренадера була кам’янська «Сталь». Контракт з 23-річним форвардом розраховано на 2 роки. Гратиме Роман під 93-ім номером.

Роман ДЕБЕЛКО
• Народився 8 серпня 1993 року у селі Сопів Коломийського району Івано-Франківської області.
• Вихованець СДЮШОР «Прикарпаття» (Івано-Франківськ). На юнацькому рівні також виступав за донецький «Металург», куди перебрався у 2009 році.
• Кілька сезонів грав у складі молодіжної команди донецького «Металурга» з перервою на виступи у вірменському «Бананці» у 2013 році.
• У травні 2015 року став гравцем «Сталі», яка у тому ж сезоні фінішувала другою у Першій лізі і підвищилася у класі. Через три місяці дебютував у Прем’єр-лізі.

Источник — ФК Карпаты

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