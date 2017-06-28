ОФИЦИАЛЬНО: Роман Дебелко – игрок Карпат

Ще одним новачком «зелено-білих» у літнє міжсезоння став вихованець івано-франківського футболу Роман Дебелко. Останньою командою нападника-гренадера була кам’янська «Сталь». Контракт з 23-річним форвардом розраховано на 2 роки. Гратиме Роман під 93-ім номером.
Роман ДЕБЕЛКО
• Народився 8 серпня 1993 року у селі Сопів Коломийського району Івано-Франківської області.
• Вихованець СДЮШОР «Прикарпаття» (Івано-Франківськ). На юнацькому рівні також виступав за донецький «Металург», куди перебрався у 2009 році.
• Кілька сезонів грав у складі молодіжної команди донецького «Металурга» з перервою на виступи у вірменському «Бананці» у 2013 році.
• У травні 2015 року став гравцем «Сталі», яка у тому ж сезоні фінішувала другою у Першій лізі і підвищилася у класі. Через три місяці дебютував у Прем’єр-лізі.
Источник — ФК Карпаты
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.