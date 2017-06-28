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Ювентус не может договориться с Реалом о трансфере Данило

Бразилец может заменить Дани Алвеса в туринском клубе

  • 28.06.2017 10:10
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Метки
ФК Реал Мадрид. Данило
© ФК Реал Мадрид. Данило

25-летний правый защитник оценивается «сливочными» в 19-20 миллионов евро. В то же время «Ювентус» предлагает 15 млн и различные бонусные доплаты. Переговоры продолжаются.

 
Данило в прошлом сезоне сыграл лишь 25 матчей во всех турнирах, в которых 1 гол и отдал 3 ассиста.

Источник — Фан-сайт мадридского «Реала»

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