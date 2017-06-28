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В Национальном музее истории Украины откроется выставка про Динамо

На выставке будут представлены материалы из фондов ФК «Динамо» Киев и НМИУ

  • 28.06.2017 10:05
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В Национальном музее истории Украины откроется выставка про Динамо

13 мая 2017 года исполнилось 90 лет футбольному клубу «Динамо» (Киев). К этой знаковой и важной дате в Национальном музее истории Украины откроется выставка, на которой будут представлены материалы из фондов ФК «Динамо» Киев и НМИУ.

Основанный в 1927 году «Динамо» стал одним из самых титулованных клубов Европы. За 90-летнюю историю динамовцы разных поколений завоевали 60 титулов. Среди них — 28 чемпионств СССР и Украины, 20 национальных кубков, три еврокубка (Кубок обладателей кубков 1975 и 1986 годов, Суперкубок УЕФА 1975 года). Звездные составы «Динамо» образца 1975-го, 1986-го и 1998-го годов стали одними из самых сильных команд в истории европейского футбола.

В центральной части выставки в Национальном музее истории Украины будут представлены главные трофеи клуба на европейской арене — Кубок обладателей кубков 1975 и Кубок обладателей Кубков 1986 года. Тематически зал разделен на две части: левая посвящена периоду «Динамо» до 1991 года, справа в витринах освещены достижения клуба во время независимости Украины.

Среди материалов, в частности, оригинальный абонемент на матчи «Динамо» 1941 года, хрустальная бутса Олега Блохина как отличие 200-го забитого мяча за «Динамо», билеты на знаковые матчи, абонементы, фотографии, грамоты, материалы об Андрее Шевченко.

За 90-летнюю славную историю киевский клуб стал одной из визитных карточек столицы Украины. Победы «Динамо» во времена СССР, особенно над московскими командами, стали своеобразным символом возрождения и идентификации украинцев в условиях тоталитарной политики формирования единого советского народа. Динамовские победные традиции особенно важны сегодня — в сложный период агрессии против Украины, как напоминание, что украинцы — нация победителей.

Приглашаем всех болельщиков футбола, поклонников клуба «Динамо» Киев посетить выставку в Национальном музее истории Украины (ул.Владимирская, 2). Открытие состоится завтра, 29 июня, в 16:00.

Источник — ФК Динамо Киев

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