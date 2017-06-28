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Оболонь переиграла Ниву в спарринге

«Пивовары» и винницкий клуб проводят подготовку к новому сезону

  • 28.06.2017 09:59
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ФК Оболонь
© ФК Оболонь

Контрольный матч.

«Оболонь-Бровар» - «Нива-В» 2:1
Голы: Гуськов, 43, Рябцев, 89 - Сула, 8.

«Оболонь-Бровар»:

1-й тайм: Федоровский - Е. Шевченко, Терехов, Безуглый, Пинчук, Скакун, Гурмак, Гуськов, Слободян, Турчанов, Продан.

2-й тайм: ФНП - Шаповалов, Ульянченко, К. Коваленко, Корнев, Сартина, Прокопенко (Борисенко, 67), Шевчук, (Рябцев, 80), Еременко, Сахнюк, Корольчук.

Источник — Sport.ua

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