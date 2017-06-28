З 1+1 медіа звільнили Андріюка, Кобелькова та інших

За останні кілька місяців зі спортивного департаменту групи «1+1 медіа» було звільнено за угодою сторін 30 осіб, ще одна людина звільнилася за власним бажанням. Керівництво пояснює це скороченням спортивного мовлення, насамперед футболу, та реструктуризацією. Але від футболу не планує відмовлятися взагалі та продовжує переговори про трансляцію Чемпіонату Україну.Зі спортивного департаменту «1+1 медіа» звільнено 31 особу



Про звільнення «Детектору медіа» повідомили кілька колишніх співробітників спортивного департаменту. Одне з джерел надало перелік прізвищ 30 звільнених за угодою сторін осіб: Бутко, Андріюк, Щербо, Кобельков, Варламов, Свиридов, Метальников, Єременко, Кущ, Яценко, Мальчевський, Орлянкін, Богачов, Леонов, Москаленко, Доломанський, Сульдін, Бурмістров, Мартинов, Бережной, Кірієнко, Лісовий, Конон, Маркін, Ятченко, Ситник, Панченко, Космін, Кузнєцова, Яковенко.



Загалом звільнено троє журналістів (Костянтин Андріюк, В’ячеслав Щербо, Олег Ситник) та один коментатор (Володимир Кобельков). Решта 26 осіб – співробітники відділу трансляцій (режисери, звукорежисери, оператори). Де-юре їх звільнили за угодою сторін, а не у зв’язку зі скороченням штату.



Керівник управління спортивних проектів «1+1 медіа» Степан Щербачов підтвердив, що в компанії відбулися певні скорочення та пояснив це двома причинами: «По-перше, це оптимізація бізнес-процесів, з огляду на те, що ми скорочуємо спортивне мовлення, в першу чергу, футболу. На жаль в українському футболі сьогодні ми спостерігаємо певне падіння рівня, а відповідно й інтересу глядачів до багатьох матчів. Тим не менш канал “2+2” футбол транслюватиме. Ми зараз знаходимось в перемовинах з відомими і популярними клубами і, як відбудеться підписання угод, ми окремо про це повідомимо. Друга причина, яка базується на згаданому вище, реструктуризація Управління спортивних проектів».



Пан Щербачов також підтвердив, що «1+1 медіа» планує залучати колишніх працівників до співпраці на гонорарній основі: «З усіма, хто працював у нас, ми розійшлися, сподіваюся, друзями. Ми плануємо запрошувати їх на роботу на ті події, які ми будемо транслювати. Без перебільшення - ці люди найкращі професіонали в країні в спортивних трансляціях, з величезним досвідом. І ми хочемо працювати з ними аутсортс».



Джерела «Детектора медіа» пов’язують скорочення в спортивному департаменті з тим, що в каналу «2+2» зменшується кількість футбольних трансляцій. У минулому сезоні чемпіонату Української Прем’єр-ліги «2+2» транслював домашні поєдинки п’яти клубів: «Динамо», «Дніпро», «Волинь», «Карпати» і «Чорноморець». Однак у новому сезоні з Прем’єр-ліги вилетіла «Волинь», а «Дніпро» припиняє своє існування. Крім того, тривають переговори про можливі трансляції матчів Української Прем’єр-ліги телеканалом «UA: Перший» (матчів клубів, які не входять до пулу «Медіа Групи Україна») – відтак, «2+2» може залишитися взагалі без футбольних матчів. За словами джерела, скорочення з відділу трансляцій розпочалися в березні, коли стало відомо, що з Прем’єр-ліги підуть «Дніпро» і «Волинь».



Степан Щербачов наголосив, що «2+2» не відмовляється від футболу та розраховує на трансляції провідних матчів Чемпіонату України. «Зараз тривають переговори і наразі ми не можемо розкривати їх зміст, але можемо сказати, що чутки що хтось с кимось вже домився значно перебільшенні і не кажи гоп, доки не перескочиш», - зауважив він.



Про закриття футбольного проекту «Профутбол» на «2+2» поки що не йдеться, каже джерело «Детектора медіа». За його словами, близько 15-17 журналістів «Профутболу» залишилися працювати на каналі «2+2». «Керівництво сказало, що “Профутбол” існує й далі, мова про його закриття поки не йде», - розповіло джерело. Хоча проект останній рік демонстрував низькі показники рейтингу та частки, через що його навіть пересунули в сітці недільного вечора з 21:30 на 23:00.



Степан Щербачов повідомив «Детектору медіа», що програма «Профутбол» повернеться в ефір після літньої відпустки 19 липня. «Попередньо ми плануємо її одразу після матчу “Динамо”-“Чорноморець”. У нових декораціях, новому дизайні і новими креативними темами. Всі хто любить наш проект, сподіваюсь будуть задоволені змінами», - зазначив він.



Резюмуючи, пан Щербачов розповів, яким видам спорту приділятиме увагу канал «2+2»: «Ми не відмовляємось від футболу Футбол є частиною стратегії каналу “2+2”. Єдине – футбол має бути якісним, з великим інтересом глядачів до нього. Окрім цього ми розвиваємо ММА. У нас довгострокова угода по UFC (Абсолютний бійцівський чемпіонат. – ДМ). Зараз на “2+2” буде багато live трансляцій UFC. Також наша тема – бокс. Минулої суботи транслювали live Чемпіонату Європи з боксу серед чоловіків. “2+2” – канал орієнтований на чоловічу аудиторію, і ми будемо розвивати все, що може бути цікаво українським глядачам».