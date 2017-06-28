ГУТИ: «Хочу стать тренером Реала»

Бывший полузащитник «Реала» Гути рассказал о том, что когда-нибудь ему хочется возглавить мадридский клуб. Сейчас испанец тренирует молодежную команду, которая по итогам сезона завоевала три трофея: чемпионат Испании, молодежный испанский Кубок чемпионов и Кубок Испании для футболистов не старше 19 лет.
- Все болельщики «Реала» хотят, чтобы Зидан еще долго тренировал команду, - говорит Гути. – Надеюсь, он продолжит работать с тем же успехом. Мы все стремимся к максимуму. Глупо было бы сказать, что я не хочу возглавить «Реал». Но это произойдет нескоро, мы должны двигаться вперед шаг за шагом.
Источник — Euro-football
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