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ГУТИ: «Хочу стать тренером Реала»

Экс-игрок мадридского «Реала» мечтает возглавить «королевский клуб»

  • 28.06.2017 09:47
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Метки
eurosport.ru, Гути
© eurosport.ru, Гути
Бывший полузащитник «Реала» Гути рассказал о том, что когда-нибудь ему хочется возглавить мадридский клуб. Сейчас испанец тренирует молодежную команду, которая по итогам сезона завоевала три трофея: чемпионат Испании, молодежный испанский Кубок чемпионов и Кубок Испании для футболистов не старше 19 лет.
 
- Все болельщики «Реала» хотят, чтобы Зидан еще долго тренировал команду, - говорит Гути. – Надеюсь, он продолжит работать с тем же успехом. Мы все стремимся к максимуму. Глупо было бы сказать, что я не хочу возглавить «Реал». Но это произойдет нескоро, мы должны двигаться вперед шаг за шагом.
 

Источник — Euro-football

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