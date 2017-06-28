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Шахтер пообщался с немецкими болельщиками

Команда Паулу Фонсеки продолжает подготовку к новому сезону

  • 28.06.2017 09:21
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
Подошел к концу второй день немецкого сбора.
 
Немного отдохнув после изматывающей двухчасовой утренней тренировки, «горняки» провели еще одну, не менее тяжелую сессию. Прессинг, организация защиты, работа над атакой – лишь часть заданий, которые предстояло выполнить футболистам. Завершилось занятие аэробными упражнениями на развитие выносливости.
 
К слову, и в Мариенфельде «Шахтер» не остается без внимания болельщиков. Сегодня вечером в лагерь дончан наведались местные поклонники «оранжево-черных». Дождавшись окончания тренировки, фаны пообщались с игроками, взяли автографы и сделали снимки на память. 
 
Завтра чемпион Украины продолжит работать в таком же режиме.
 

Источник — ФК Шахтер

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