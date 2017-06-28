Шахтер пообщался с немецкими болельщиками

Подошел к концу второй день немецкого сбора.
Немного отдохнув после изматывающей двухчасовой утренней тренировки, «горняки» провели еще одну, не менее тяжелую сессию. Прессинг, организация защиты, работа над атакой – лишь часть заданий, которые предстояло выполнить футболистам. Завершилось занятие аэробными упражнениями на развитие выносливости.
К слову, и в Мариенфельде «Шахтер» не остается без внимания болельщиков. Сегодня вечером в лагерь дончан наведались местные поклонники «оранжево-черных». Дождавшись окончания тренировки, фаны пообщались с игроками, взяли автографы и сделали снимки на память.
Завтра чемпион Украины продолжит работать в таком же режиме.
Источник — ФК Шахтер
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