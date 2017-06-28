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Испания сыграет с Германией в финале молодежного Евро-2017

Сборная Испании одолела Италию в полуфинале молодежного чемпионата Европы

  • 28.06.2017 09:19
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Испанская «молодежка» в полуфинале сломила сопротивление ровесников из Италии. Героем встречи стал полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес, отметившийся хет-триком в ворота Джанлуиджи Доннаруммы. Итальянцы ответили на это голом престижа в исполнении хавбека «Фиорентины» Федерико Бернардески.
 
Отметим, что Италия доигрывала поединок вдесятером после удаления из-за двух предупреждений хавбека «Интера» Роберто Гальярдини.
 
Напомним, в первом полуфинале Германия в серии пенальти переиграла Англию.
 
Таким образом, в пятницу, 30 июня, в Кракове в финальном матче молодежного Евро-2017 сойдутся команды Германии и Испании.
 
Евро-2017 (U-19). Полуфинал
 
Испания — Италия — 3:1
Голы: Ньигес, 53 (1:0). Бернардески, 62 (1:1). Ньигес, 65 (2:1). Ньигес, 74 (3:1).
Удаление: Гальярдини, 58 (Италия).
 

Источник — MatchDay

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