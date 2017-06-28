Динамо работает с похвалой Лужного

Хотя прохладная дождливая погода, под аккомпанемент которой началась утренняя тренировка, в целом является комфортной для тренировок, для работы под нагрузками.

После разминки игрокам были предложены интересные упражнения на развитие индивидуальных качеств при игре в обороне и атаке - выходы один в один с защитником и голкипером, бег наперегонки к мячу с последующим ударом по воротам и другие. Все игроки выполняли упражнения с большим азартом.

«Хорошая работа для того, чтобы проверить себя, проверить свою скорость, посмотреть на свои слабые места. Меня поставили с довольно быстрым игроком – Ромой Яремчуком. Мы сыграли вничью в обоих упражнениях – и он забивал, и я. Мы хорошо посоревновались, никто не хотел уступать» - поделился впечатлениями об этих упражнениях нападающий Дмитрий Хлебас.

Те игроки, которые начали подготовку к сезону чуть позже, занимались по отдельной программе с тренером по физподготовке Виталием Кулибой. К Андрею Ярмоленко, Николаю Морозюку и Тамашу Кадару присоединился Домагой Вида, который прибыл из Загреба вместе с менеджером-селекционером Огненом Вукоевичем.

Во второй части тренировки игроки отрабатывали уже командные действия при атаке и обороне ворот, причем атакующей группе на атаку отводилось всего 10 секунд. Группа защитников, которая не пропустила ни одного мяча, получила заслуженную похвалу от Олега Лужного.

Если утром игроки занимались группами на двух половинах поля независимо одна от другой, то вечером сыграли уже почти на все поле, причем участие в этой работе приняли все сборники. Активно и тщательно руководил действиями своих подопечных и делая им подсказки Александр Хацкевич.

В это же время как небольшая группа игроков, которые не попали в эти две команды, работала над завершением фланговых передач под руководством Максима Шацких.

Завершился тренировочный день беговой работой – интервальным бегом. Как и утром, в начале вечерней тренировки шел дождь, который затем прекратился, и на красивом фоне высокой горы, которая виднеется вдалеке за тренировочным центром, можно было увидеть не менее красивую радугу. Однако вряд ли кто-то из игроков ее заметил, ведь в это время тренировка еще была в разгаре.

Несмотря на насыщенный работой день, многие игроки остались после тренировки на футбольном поле и еще немного поиграли с мячом уже в свое удовольствие. И не только игроки, но и тренеры, которые взяли за правило поддерживать себя в тонусе, в частности после вечерней тренировки сыграли в квадрате. «Взгляните, так тренеры быстрее форму наберут, чем мы» - шутя сказал кто-то из игроков по пути к автобусу.

В последующие два дня программа работы динамовцев останется неизменной – по две тренировки, утренняя и вечерняя.