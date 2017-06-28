Трансфер Борини в Лацио может сорваться

Стороны никак не могут договориться об условиях перехода футболиста. Ранее сообщалось о том, что римляне хотят взять 26-летнего Борини в годичную аренду за 1 миллион евро и правом выкупа за 5,5 миллиона евро. В ближайшее время руководители клубов вновь сядут за стол переговоров.
В минувшем сезоне Борини провел 24 матча в чемпионате Англии, в которых отличился дважды.
Источник — Sky Sports
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