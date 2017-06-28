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Агент: «Не понимаю, почему Динамо упустило Костевича»

Футбольный менеджер из Польши Яцек Копка рассказал о выступлении наших легионеров в своей стране

  • 28.06.2017 08:18
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ФК Лех. Владимир Костевич
© ФК Лех. Владимир Костевич
Мы знакомы уже больше 10-ти лет. Встречаемся раз в полгода — на сборах, и каждое общение с ним заставляет задуматься. Хотя лет пять назад мне было не очень интересно расспрашивать у него, как развивается польский чемпионат, а он предупреждал: «У вас не совсем правильный футбол». Мы особо не слушали, а теперь хотим построить первенство, как в соседней стране. Перенимаем у нее опыт.
 
— Нам еще нужно много работать, чтобы выйти на тот уровень, которого мы хотим, — говорит футбольный менеджер из Польши Яцек КОПКА, в том числе отвечающий за проведение сборов украинских клубов. — Но у нас есть система, стратегия. Мы живем не одним днем, а думаем о том, что будет завтра. В футбольном плане тренеры стараются выжимать из своих игроков максимум. Не боятся работать с молодежью, приглашают исполнителей из второй и третьей лиги. Рискуют, но у них нет другого выхода.
 
— В плане спортивного бизнеса в Украине ставят Польшу в пример. Говорят, нужно продавать футбол так, как вы, но не понимают, что сначала нужно создать сам футбол. Вы согласны?
— Думаю, что эти задачи надо решать параллельно. Я давно слежу за вашими клубами, знаю их проблемы. Всегда говорил — не может футболист получать по 10 000 евро и больше в том клубе, в котором в детских школах не хватает мячей. Раньше у вас такое было сплошь и рядом. Так о каком менеджменте вы говорите?
 
— Раньше украинцы не особо хотели ехать в Польшу, а теперь стоят в очереди, чтобы попасть туда. Наши игроки на хорошем счету в вашем чемпионате?
— Да, вам за них не должно быть стыдно. Вон, Владимира Костевича болельщики вообще признали лучшим левым защитником минувшего чемпионата, и я с ними полностью согласен. Он — очень сильный исполнитель.
 
— Вас удивило, что киевское Динамо пригласило в команду бывшего защитника Леха Тамаша Кадара, заплатив за него в несколько раз больше, чем сам Лех заплатил за Костевича?
— Удивило — и не только меня! Но объяснить это я не могу. Если бы мог, был бы, наверное, очень богатым человеком (улыбается).
 
— Сейчас в Киеве, если верить польским СМИ, активно интересуются другим защитником Леха — Томашем Кендзерой. Подходит он для Динамо?
— И не только для Динамо! Это футболист высокого уровня, и, насколько я знаю, к нему проявляют интерес многие клубы. Признаюсь, я не думаю, что он выберет Киев. После ситуации с Лукашем Теодорчиком польские игроки теперь сильно задумаются, принимать ли предложения из вашей страны. Вообще непонятно, почему он у вас не играл. Ведь когда выходил на поле, постоянно забивал. Доказал это и в бельгийском Андерлехте…
 
— Владимир Костевич — лучший украинский легионер в Польше. А как вы оцениваете выступления остальных наших футболистов?
— Мне очень нравится игра Тараса Романчука. Никогда бы не поверил, что парень пришел в футбол из футзала! На хорошем счету Артем Путивцев, он — один из лучших центральных защитников чемпионата. Давно импонирует Сергей Пилипчук, который показывает стабильный футбол. В паспорт к нему никто не заглядывает, а в ваших клубах такое есть. Большего ждал от Дмитрия Хомченовского. Может, потому, что я часто видел его игру в Заре, помню, как он выглядел там. Возможно, ему нужно какое-то время, чтобы адаптироваться.
 
— Кого-то из этих футболистов могут вызвать в сборную Украины? Польские СМИ об этом говорят?
— Наверное, в штабе вашей команды следят за Костевичем — по-другому быть не может. Но поляки на этом свое внимание не акцентируют. Уж простите, но у нас хватает своих проблем, которыми нужно заниматься и освещать.
 
— Свою сборную похвалите?
— Можем играть лучше. Результаты в последние годы стабилизировались, а сама игра — нет. Как бы правильно объяснить? Помните матч Украина — Польша во Франции? Так вот, вы играли лучше, но мы вас просто «замордували». Характер, бойцовские качества — это все хорошо. Но хочется выйти на другой уровень самого футбола, и тогда результаты станут еще лучше.
 

Источник — zbirna.com

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