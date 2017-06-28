Дмитрий НАГИЕВ: «Поднял бы минимальную зарплату»

Защитник «Днепра» Дмитрий Нагиев рассказал, что хотел бы поднять минимальную зарплату в Украине.

«Будь у меня власть, я бы как минимум в три раза поднял минимальную зарплату. Понятно, это спровоцирует рост инфляции. Но вот если помечтать и представить, что можно поднять зарплаты, а цены при этом остались бы теми же, то я бы именно это сделал, потому что многие люди у нас еле выживают.

Но главное — я бы сделал бесплатную медицину. Откуда взять деньги? Ресурсы-то у нашей страны хорошие. Если ими еще правильно пользоваться... У нас практически нет среднего класса. Выйдешь в центр Днепра — за час увидишь сотню рейнджроверов и столько же мерседесов. Но при этом полстраны даже на маршрутке проехать не может себе позволить...

В постсоветских странах во всех так, разве что в Прибалтике научились жить более честно. А у нас... Пару человек посадить — было бы проще. А так они друг друга покрывают, неприкосновенные. А пока с них ту неприкосновенность снимут — они уже на Мальдивах.

Нарушения закона, с которыми я сталкивался? Ну вот чудак проезжает вечером в Днепре, в центре города, и из окна выбрасывает на бордюр огромный пакет мусора. Я бы таких как минимум на исправительные работы отправлял. Может, тогда бы и страна была другой», — сказал Нагиев.