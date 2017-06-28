Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дмитрий НАГИЕВ: «Поднял бы минимальную зарплату»

Игрок «Днепра» поделился мнением о нынешней политической ситуации в стране

  • 28.06.2017 07:57
  • 567 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Днепр. Дмитрий Нагиев (справа)
© ФК Днепр. Дмитрий Нагиев (справа)
Защитник «Днепра» Дмитрий Нагиев рассказал, что хотел бы поднять минимальную зарплату в Украине.
 
«Будь у меня власть, я бы как минимум в три раза поднял минимальную зарплату. Понятно, это спровоцирует рост инфляции. Но вот если помечтать и представить, что можно поднять зарплаты, а цены при этом остались бы теми же, то я бы именно это сделал, потому что многие люди у нас еле выживают.
 
Но главное — я бы сделал бесплатную медицину. Откуда взять деньги? Ресурсы-то у нашей страны хорошие. Если ими еще правильно пользоваться... У нас практически нет среднего класса. Выйдешь в центр Днепра — за час увидишь сотню рейнджроверов и столько же мерседесов. Но при этом полстраны даже на маршрутке проехать не может себе позволить...
 
В постсоветских странах во всех так, разве что в Прибалтике научились жить более честно. А у нас... Пару человек посадить — было бы проще. А так они друг друга покрывают, неприкосновенные. А пока с них ту неприкосновенность снимут — они уже на Мальдивах.
 
Нарушения закона, с которыми я сталкивался? Ну вот чудак проезжает вечером в Днепре, в центре города, и из окна выбрасывает на бордюр огромный пакет мусора. Я бы таких как минимум на исправительные работы отправлял. Может, тогда бы и страна была другой», — сказал Нагиев.
 

Источник — Сегодня Спорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    vk10
      vk10, 28.06.2017 08:07
    +2
    всё правильно сказал...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.