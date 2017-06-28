Реал отказался от идеи покупки Мбаппе

Президент «Реала» Флорентино Перес отметил, что клуб не собирается приобретать 18-летнего нападающего «Монако» Кильяна Мбаппе. По его словам, молодому футболисту не найдется места в составе команды.

- Мбаппе - отличный и очень молодой игрок, - говорит Перес. - Мне нравятся сильные футболисты, но команда состоит из 24 игроков. На поле выходят всего 11 из них. Было множество футболистов, которым не удалось найти место в «Реале». Сейчас у нас лучшая команда в мире, что мы доказали в прошлом сезоне. Несколько лет следим за Мбаппе, но если мы купим его, то кто тогда должен уйти из «Реала»?

Ранее сообщалось, что Перес провел встречу с семьей Мбаппе. В сезоне-2016/17 игрок провел в составе «Монако» 44 матча во всех турнирах, забив 26 голов.