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Реал отказался от идеи покупки Мбаппе

«Королевский клуб» не хочет расставаться со своими лидерами

  • 28.06.2017 07:35
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Chelseablues.ru. Килиан Мбаппе
© Chelseablues.ru. Килиан Мбаппе
Президент «Реала» Флорентино Перес отметил, что клуб не собирается приобретать 18-летнего нападающего «Монако» Кильяна Мбаппе. По его словам, молодому футболисту не найдется места в составе команды.
 
- Мбаппе - отличный и очень молодой игрок, - говорит Перес. - Мне нравятся сильные футболисты, но команда состоит из 24 игроков. На поле выходят всего 11 из них. Было множество футболистов, которым не удалось найти место в «Реале». Сейчас у нас лучшая команда в мире, что мы доказали в прошлом сезоне. Несколько лет следим за Мбаппе, но если мы купим его, то кто тогда должен уйти из «Реала»?
 
Ранее сообщалось, что Перес провел встречу с семьей Мбаппе. В сезоне-2016/17 игрок провел в составе «Монако» 44 матча во всех турнирах, забив 26 голов.

Источник — Euro-football

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