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Ворскла проведет спарринг с командой Флорина Черната

Полтавчане встретятся с командой Волунтари

  • 27.06.2017 23:35
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Завтра, 28 червня, «Ворскла» проведе свій перший спаринг на Словенських тренувальних зборах. Суперником підопічних Василя Сачка буде команда із однойменного румунського містечка «Волунтарі». Цікаво, що ця команда дуже молода її заснували лише у 2010 році. «Волунтарі» фінішував на третьому місці в Лізі 1. Є переможцем останнього розіграшу Кубку Румунії.

У складі команди лише двоє гравців представляють інші країни (Болгарію та Хорватію), а решта – румуни. Один із них – дуже знайомий українському вболівальнику – Флорін Чернат, який виступав у київському «Динамо».

Матч відбудеться о 19:00 за київським часом.

Источник — ФК Ворскла

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