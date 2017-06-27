Ворскла проведет спарринг с командой Флорина Черната

Завтра, 28 червня, «Ворскла» проведе свій перший спаринг на Словенських тренувальних зборах. Суперником підопічних Василя Сачка буде команда із однойменного румунського містечка «Волунтарі». Цікаво, що ця команда дуже молода її заснували лише у 2010 році. «Волунтарі» фінішував на третьому місці в Лізі 1. Є переможцем останнього розіграшу Кубку Румунії.



У складі команди лише двоє гравців представляють інші країни (Болгарію та Хорватію), а решта – румуни. Один із них – дуже знайомий українському вболівальнику – Флорін Чернат, який виступав у київському «Динамо».



Матч відбудеться о 19:00 за київським часом.