Спортинг купил полузащитника Сампдории за 8,5 миллионов евро

А с моста будут только опоры и по ним протянута канатная дорога ? Беда-печаль, сначала дела...

Бывший генеральный подрядчик «Инжтрасстрой-СПб» Нынешний генподрядчик «Метрострой»--------------...

Вы еще скажите, шо ваши дети дебилы, от украинцев.