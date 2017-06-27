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Спортинг купил полузащитника Сампдории за 8,5 миллионов евро

Бруну Фернандеш вернулся на родину

  • 27.06.2017 23:14
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Официальный сайт лиссабонского Спортинга объявил о приобретении прав на португальского полузащитника Сампдории Бруну Фернандеша. 22-летний футболист подписал с клубом пятилетний контракт, в котором был внесен пункт об отступных в размере 100 млн евро.

Казна генуэзского коллектива пополнилась за счет этой сделки на 8,5 млн евро. Также блучеркьяти продолжат владеть 10% прав на игрока, что позволит им получить доход с будущей продажи в другую команду.

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