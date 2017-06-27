Европа, Викингур и Хибернианс начали Лигу чемпионов с побед

Состоялось еще три матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Нью-Сейнтс» (Ллансантфрейд) – «Европа» (Гибралтар) – 1:2 (1:1)
Голы: Кигли, 44 – Кильо, 8. Гомес, 78.
«Хибернианс» (Паола) – ФКИ (Таллин) – 2:0 (0:0)
Голы: Жоржиньо, 63. Кристенсен, 73.
Нереализованный пенальти: Нестеров, 5 (ФКИ).
«Викингур» (Леирвик) – «Трепча'89» (Косовска-Митровица) – 2:1 (1:1)
Голы: Ванхамар, 17. Лаваль, 73 – Хайдари, 39.
Источник — Sport.ua
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