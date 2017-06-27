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Европа, Викингур и Хибернианс начали Лигу чемпионов с побед

Сыграные первые матчи стартового раунда отбора Лиги чемпионов

  • 27.06.2017 23:00
  • 307 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Европа, Викингур и Хибернианс начали Лигу чемпионов с побед

Состоялось еще три матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. 

«Нью-Сейнтс» (Ллансантфрейд) – «Европа» (Гибралтар) – 1:2 (1:1)
Голы: Кигли, 44 – Кильо, 8. Гомес, 78.

«Хибернианс» (Паола) – ФКИ (Таллин) – 2:0 (0:0)
Голы: Жоржиньо, 63. Кристенсен, 73.

Нереализованный пенальти: Нестеров, 5 (ФКИ).

«Викингур» (Леирвик) – «Трепча'89» (Косовска-Митровица) – 2:1 (1:1)
Голы: Ванхамар, 17. Лаваль, 73 – Хайдари, 39.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    александр ковтун
      александр ковтун, 27.06.2017 23:05
    -1
    хорош!) городов таких даже не знаю
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    naz9607
      naz9607, 27.06.2017 23:20
    +1
    Тільки вдумайтесь у слова: клуб з Гібралтару розпочав виступи в Лізі чемпіонів з гостьової перемоги. Судячи з передматчевих коефіцієнтів, хтось підняв непогану касу. http://www.myscore.ua/match/KCkoLOY6/#odds-comparison;1x2-odds;full-time
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