Телефонные террористы «заминировали» стадион Гелиоса

Из Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в адрес футбольного клуба «Гелиос» поступило сообщение о наличии бомбы на территории клубного стадиона - «Гелиос-Арены».

После проведения соответствующих мероприятий не были выявлены никакие факторы, которые могли угрожать жизни и деятельности работников арены, а также существованию самого стадиона.

Информация о некой бомбе оказалась ложной. Кому и зачем понадобилось придумывать телефонное минирование «Гелиос-Арены», осталось загадкой.

Футбольный клуб «Гелиос» начал собственное расследование данного инцидента.