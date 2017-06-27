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Телефонные террористы «заминировали» стадион Гелиоса

На арене «солнечных» не нашли ничего подозрительного

  • 27.06.2017 23:45
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Метки
ФК Гелиос
© ФК Гелиос

Из Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в адрес футбольного клуба «Гелиос» поступило сообщение о наличии бомбы на территории клубного стадиона - «Гелиос-Арены».

После проведения соответствующих мероприятий не были выявлены никакие факторы, которые могли угрожать жизни и деятельности работников арены, а также существованию самого стадиона.

Информация о некой бомбе оказалась ложной. Кому и зачем понадобилось придумывать телефонное минирование «Гелиос-Арены», осталось загадкой.

Футбольный клуб «Гелиос» начал собственное расследование данного инцидента.

Источник — ФК Гелиос

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