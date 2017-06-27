Телефонные террористы «заминировали» стадион Гелиоса

Из Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в адрес футбольного клуба «Гелиос» поступило сообщение о наличии бомбы на территории клубного стадиона - «Гелиос-Арены».
После проведения соответствующих мероприятий не были выявлены никакие факторы, которые могли угрожать жизни и деятельности работников арены, а также существованию самого стадиона.
Информация о некой бомбе оказалась ложной. Кому и зачем понадобилось придумывать телефонное минирование «Гелиос-Арены», осталось загадкой.
Футбольный клуб «Гелиос» начал собственное расследование данного инцидента.
Источник — ФК Гелиос
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