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Богдан БУТКО: «У Шахтера будет длинный сезон»

Защитник «Шахтера» поделился ожиданиями от сборов в Германии

  • 27.06.2017 22:53
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Защитник «Шахтера» Богдан Бутко поделился ожиданиями от сборов в Германии.

«Мы ждем хорошей подготовки и настраиваемся на хорошую работу. У «Шахтера» будет длинный сезон, тяжелый. Нужно качественно поработать.

Что касается более позднего возвращения сборников из отпуска, то я не могу сказать, что мы уж так отстаем. Уже три дня работаем.

Это нормальный процесс. Кто-то начал раньше, кто-то позже. Все равно всех нас направят в одну колею».

Источник — ТК Футбол

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