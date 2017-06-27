Богдан БУТКО: «У Шахтера будет длинный сезон»

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко поделился ожиданиями от сборов в Германии.



«Мы ждем хорошей подготовки и настраиваемся на хорошую работу. У «Шахтера» будет длинный сезон, тяжелый. Нужно качественно поработать.



Что касается более позднего возвращения сборников из отпуска, то я не могу сказать, что мы уж так отстаем. Уже три дня работаем.



Это нормальный процесс. Кто-то начал раньше, кто-то позже. Все равно всех нас направят в одну колею».