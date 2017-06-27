ПФК Сумы вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону

ПФК «Суми» вийшов з відпустки і почав підготовку до нового футбольного сезону 2017-2018 рр. в Першій лізі Чемпіонату України.



Команда зібралася 27 червня і під керівництвом нового тренера Іллі Близнюка провела вечірнє тренування на стадіоні аграрного університету.



Щодо кадрових змін у команді, то серед гравців, які в минулому сезоні захищали кольори ПФК Суми на тренуванні були присутні Олександр Литвиненко, Дмитро Богачов, Антон Муховиков, Богдан Душин, Іван Комлєв, Єгор Луговий, Дмитро Олійник, також тренувалися гравці на перегляді. Завтра до занять приєднаються Артем Штанько та Олександр Стеценко, а також ще декілька потенційних новачків команди.



28-го та 29-го червня заплановані дворазові тренування, а 30 червня сумчани поїдуть до Охтирки, де поміряються силами з ФК «Нафтовик-Укрнафта», матч розпочнеться о 17-00.



У найближчих планах команди з 4-го по 7-ме липня провести тренувальний збір у Одесі, йдуть перемовини щодо проведення товариських матчів з Чорноморцем та Жемчужиною. Більш детальна інформація буде оприлюднена пізніше.