Заря разгромила Никополь в спарринге

Несмотря на потерю очередной группы футболистов, в первом же контрольном матче «Заря» показала атакующий футбол. Правда, уровень соперника оказался скромным - луганчанам противостоял второлиговый «Никополь».



Первый мяч был забит уже в дебюте матча. Владислав Калитвинцев исполнил передачу на Игоря Харатина и тот ударом головой поразил цель. Незадолго до перерыва бразильскому легионеру Паулинью удалось удвоить счет, а перед самым финальным свистком Евгений Опанасенко поставил точку очередным взятием ворот. Счет мог быть и большим, если бы Максим Безбородько реализовал пенальти.



Помимо большой группы новичков в игре принимали участие и окончательно залечившие травмы за время отпуска Никита Каменюка и Желько Любенович.

ЗАРЯ - ФК НИКОПОЛЬ (D-3) - 3:0 (2:0)

Голы: Харатин, 9 (1:0). Паулиньо, 37 (2:0). Опанасенко, 87 (3:0).



Нереализованный пенальти: Безбородько, 43 (штанга).



«Заря» (Луганск): 1-й тайм - Шевченко (Чуваев, 30), Сваток, Форстер, Сухоцкий, Гордиенко, Гречишкин, Харатин, Паулинью, Калитвинцев, Кочергин, Безбородько;



2-й тайм - Чуваев (Лунин, 60), Пилявский, Чечер, Заименко (Шершень, 73), Опанасенко, Каменюка, Бабенко, Чеберко, Лунев (Силас, 73), Леонидас, Любенович (Шалфеев, 73).