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Заря разгромила Никополь в спарринге

Луганчане провели первый контрольный матч

  • 27.06.2017 22:44
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ФК Заря
© ФК Заря

Несмотря на потерю очередной группы футболистов, в первом же контрольном матче «Заря» показала атакующий футбол. Правда, уровень соперника оказался скромным - луганчанам противостоял второлиговый «Никополь».

Первый мяч был забит уже в дебюте матча. Владислав Калитвинцев исполнил передачу на Игоря Харатина и тот ударом головой поразил цель. Незадолго до перерыва бразильскому легионеру Паулинью удалось удвоить счет, а перед самым финальным свистком Евгений Опанасенко поставил точку очередным взятием ворот. Счет мог быть и большим, если бы Максим Безбородько реализовал пенальти.

Помимо большой группы новичков в игре принимали участие и окончательно залечившие травмы за время отпуска Никита Каменюка и Желько Любенович.

ЗАРЯ - ФК НИКОПОЛЬ (D-3) - 3:0 (2:0)
Голы: Харатин, 9 (1:0). Паулиньо, 37 (2:0). Опанасенко, 87 (3:0).

Нереализованный пенальти: Безбородько, 43 (штанга).

«Заря» (Луганск): 1-й тайм - Шевченко (Чуваев, 30), Сваток, Форстер, Сухоцкий, Гордиенко, Гречишкин, Харатин, Паулинью, Калитвинцев, Кочергин, Безбородько;

2-й тайм - Чуваев (Лунин, 60), Пилявский, Чечер, Заименко (Шершень, 73), Опанасенко, Каменюка, Бабенко, Чеберко, Лунев (Силас, 73), Леонидас, Любенович (Шалфеев, 73).

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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