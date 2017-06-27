Чичиков продлил контракт со Звездой

Прошла неделя с моменты выхода «Звезды» из отпуска.



За это время футболисты кропивницкой команды прошли медобследование и провели серию тренировок в домашних условиях.



Так называемый втягивающий цикл команды Романа Монарева продлиться до завтрашнего дня, после чего она возьмет курс на Закарпатье.



Как и планировалось, тут «Звезда» проведет сбор и сыграет пять контрольных матчей. По словам Монарева, среди спарринг-партнеров - «Верес» и «Николаев».



Тем временем стало известно, что очередным футболистом, покинувшим «Звезду», стал полузащитник Владислава Лупашко, у которого истек контракт. До этого продолжить карьеру в «Александрии» решили сразу трое футболистов - Артем Ситало, Артем Щедрый и Андрей Бацула.



Впрочем, есть в лагере клуба из Кропивницкого и новости со знаком «плюс»: накануне контракт с клубом продлил 29-летний нападающий Алексей Чичиков защищающий цвета «Звезды» с сезона-2013/14.