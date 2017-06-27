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Сезон Лиги чемпионов 2017/2018 стартовал в Ереване

В первом матче нового сезона победил «Алашкерт»

  • 27.06.2017 22:08
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Сезон Лиги чемпионов 2017/2018 стартовал в Ереване

Лига чемпионов 2017/2018, финал которой пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», официально стартовала.

Первый матч Лиги чемпионов нового сезона состоялся в Ереване, где местный «Алашкерт» обыграл андоррский клуб «Санта Колома».

«Алашкерт» - «Санта-Колома» - 1:0
Голы: Ненадович, 39 (1:0)

Источник — Sport.ua

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