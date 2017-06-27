Сезон Лиги чемпионов 2017/2018 стартовал в Ереване

Лига чемпионов 2017/2018, финал которой пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», официально стартовала.
Первый матч Лиги чемпионов нового сезона состоялся в Ереване, где местный «Алашкерт» обыграл андоррский клуб «Санта Колома».
«Алашкерт» - «Санта-Колома» - 1:0
Голы: Ненадович, 39 (1:0)
Источник — Sport.ua
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